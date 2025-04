Lewandowska już tego nie ukrywa. Ogłasza całemu światu

Anna Lewandowska rusza z nowym programem treningowym

"Kick the Barre rusza już 5 maja w EDAN Studios. Co to takiego? To mój autorski program łączący energię barre, wzmacnianie całego ciała i elementy sztuk walki. Ćwiczymy przy drążku i na macie, pracując nad siłą, sylwetką, mobilnością i wytrzymałością. Wykorzystujemy: drążek, ciężarki na nadgarstki i kostki, minibandy, hantle. Każdy trening składa się z: dynamicznej rozgrzewki, ćwiczeń barre z ciężarkami, wzmacniania ciała z gumami i hantlami, mocnego bloku na pośladki i ABS, stretchingu i wyciszenia. Bez skakania, ale gwarantuję - zmęczycie się naprawdę solidnie! Poczujesz wszystkie mięśnie! Podzieliłam program na różne typy zajęć: Pure Barre, Glutes Barre, Total Body Barre, Strong Barre - każdy ma inne tempo i układ, ale wspólny cel: smukła, wyrzeźbiona sylwetka i mocne mięśnie głębokie. A to wszystko przy specjalnie stworzonej muzyce: House, Afro Beats, Michael Jackson, Beyoncé, R&B, Pop i więcej! Nie mogę się doczekać!" - przekazała z dumą.