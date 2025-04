Leon naprawdę to zrobił w tie-breaku. Przemówiły liczby, gwiazdor bohaterem

W szeregach Bogdanki LUK po raz kolejny w obecnie trwającym sezonie szalał Wilfredo Leon . O ogromnej klasie sportowej gwiazdora przekonaliśmy się właśnie w tie-breaku, czyli wtedy, kiedy koledzy oraz trener najbardziej go potrzebowali. 31-latek zdobył aż 5 punktów, kończąc 4 z 6 otrzymanych piłek . Do tego dorzucił asa serwisowego oraz 40% pozytywnego przyjęcia.

Wilfredo Leon przyćmił Tomasza Fornala. Siatkarski ekspert wszystko pokazał

Indywidualnym występem nie przejmował się też zbytnio sam Wilfredo Leon. Reprezentant kraju cieszył się przede wszystkim z awansu. "Po prostu nie mam na to słów. Jeszcze potrzebuję trochę czasu, by uświadomić sobie, że jesteśmy w finale. Dzisiaj było po prostu niesamowicie. Ogranie JSW Jastrzębskiego Węgla jest dla nas wielkim sukcesem. Piszemy historię tego klubu i jeszcze jej nie skończyliśmy. Będziemy dalej walczyć o pierwsze miejsce. Rok temu udzieliłem wywiadu, że zmienię klub po to, by tworzyć historię. Mam nadzieję, że teraz dopiero wykonaliśmy pierwszy krok i będą tutaj kolejne sukcesy" - przyznał przed kamerą Polsatu Sport.