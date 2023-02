Ich lider został trenerem. Co na to klub?

Start Gniezno po sezonie 2022 spadł z 1. Ligi Żużlowej i nadchodzące rozgrywki spędzi w najniższej klasie rozgrywkowej . Prezes Paweł Siwiński zapewniał, że celem postawionym przed zespołem jest powrót na zaplecze PGE Ekstraligi. Pomóc w tym ma Gomólski, który powraca do macierzy po 12 latach. W klubie ufają zawodnikowi i nie martwią się, że 29-latek bardziej skupi się na trenerce .

Start wiedział o planach Gomólskiego

Okazuje się, że żużlowiec poinformował gnieźnieński klub o swoich planach . - Rozmawialiśmy z Kacprem na ten temat krótko po podpisaniu kontraktu - powiedział nam Radosław Majewski, dyrektor GTM Start. - Cały czas jesteśmy w kontakcie z wszystkimi zawodnikami . Nie jest tak, że podpisaliśmy dokumenty i teraz z nikim nie rozmawiamy, ani się nie widujemy. Kacper wspominał, że pomoże w szkoleniu młodzieży w Gdańsku, ale zapewnił nas, że w żaden sposób nie będzie to kolidowało z jego treningami i startami - dodał.

- Treningi i występy w naszych barwach są dla niego priorytetem. Kacper będzie pomagał w szkoleniu w swoim wolnym czasie. W tym momencie nie ma zbyt wielu zobowiązań w ligach zagranicznych, więc jest w stanie to wszystko sobie poukładać i będzie prowadził zajęcia. My - jako GTM Start - wymagamy od niego gotowości do treningów i dobrej dyspozycji w zawodach. Sam Kacper też wie, jakie zadanie przed nim stoi i jak duże są oczekiwania wobec jego osoby ze strony kibiców - wyjaśnił działacz.