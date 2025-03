Głośne odejście i hitowy transfer. Nowa gwiazda rewelacji ligi przerywa milczenie

Żużel. PSŻ Poznań. Bartosz Smektała tłumaczy swój hitowy transfer

Dlaczego zawodnikowi z takim CV zależało akurat na przenosinach do PSŻ-u? - Zależało mi. To w ogóle nie podlega dyskusji. Podjąłem decyzję, że chcę jeździć w Poznaniu, a mocnym atutem na pewno była odległość. Prezes zapewniał mnie, że tor będzie do mojej dyspozycji, kiedy tylko będę chciał. Na tym najbardziej mi zależało. Mam podpisany kontrakt w lidze szwedzkiej oraz duńskiej. Kilometry nie są mi straszne, ale ten domowy tor chciałem mieć pod ręką - wytłumaczył.



W środowisku plotkowano, że transfer Smektały jest podyktowany tylko sprawami rodzinnymi. - W domu córeczka i narzeczona są dla mnie bardzo ważne, ale gdyby tylko to liczyło się przy wyborze decyzji, nie podpisywałbym kontraktu za granicą. Wyjeżdżam w poniedziałek, a wracam w czwartek rano. Nawet jeśli podpisałbym kontrakt na drugim końcu Polski, to wróciłbym do domu tego samego dnia nad ranem. Sprawy rodzinne są dla mnie bardzo ważne, ale w domu wiedzą, że żużel też jest ważny. Poza tym to moja praca i pewne rzeczy są podyktowane pod względem sportu - podkreślił.



- Tak było, odkąd zaczynałem swoją przygodę z tym sportem. Czas zimowy wykorzystałem na maksa. Narzeczona jednak wie, że odkąd na kalendarzu pojawił się dzień 1 marca, to jest to czas dla żużla. To moja praca, hobby, coś, co sprawia mi przyjemność. Wszyscy w domu o tym wiedzą - dodał żużlowiec.