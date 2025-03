Rywale bez szans. Ważne zwycięstwo reprezentacji Polski. Mistrzostwa Europy coraz bliżej

Choć mecze w ramach tegorocznych eliminacji do mistrzostw świata 2026 jeszcze się nie rozpoczęły, to kibice z Polski mają już kilka powodów do świętowania. Jednym z nich jest fenomenalne rozpoczęcie rywalizacji grupowej przez naszych piłkarzy U-19, którzy w pięknym stylu pokonali Gruzinów 3:0, inaugurując tym samym zmagania drugiej rundy kwalifikacji. Młodzi reprezentanci Polski przybliżyli się tym samym do wywalczenia awansu na nadchodzące mistrzostw Europy U-19.