Klub wyrzucił mistrza świata, śmieje się z niego cała Polska. Nieprofesjonalne podejście

Transfer Doyle'a do GKM-u miał być złotym strzałem, a okazał się jednym z największych niewypałów sezonu 2024. Australijczyk najpierw zawodził, natomiast później podczas meczu w Anglii doznał poważnej kontuzji, która na wczesnym etapie wykluczyła go z dalszych startów. Na tor w kevlarze klubu z Grudziądza już nie wrócił. Choć władze GKM-u proponowały mu wszelkiego rodzaju pomoc, to po sezonie, gdy klub wezwał go do zapłaty ponad 400 tysięcy złotych, w mediach udzielił mocnego wywiadu. Reklama

- Byłem dla nich tylko kawałkiem mięsa - grzmiał na łamach Speedway Star. Do rozpoczęcia sezonu został miesiąc. Będący w sporze na przegranej pozycji (GKM działał zgodnie z regulaminem) Doyle musi oddać GKM-owi całą sporną kasę. Jeśli tego nie zrobi, nie zostanie zgłoszony do jazdy w Krono-Plast Włókniarzu Częstochowa w PGE Ekstralidze.



Reklama Rangers FC - Fenerbahce Stambuł. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Żużel. GKM Grudziądz. Jason Doyle i nieprofesjonalne podejście? Piotr Markuszewski komentuje

GKM łatwiej podjął decyzję o rozstaniu z Doyle'em, m.in. dzięki rewelacyjnej formie ściągniętego w środku sezonu Michaela Jepsena Jensena. - Wszyscy widzieli, jak zachowuje się zawodnik, który odszedł do Włókniarza (Doyle - dop.red.). Rezygnacja z Doyle'a nie była taka trudna. Każdy by go odsunął. Doskonale wiemy, jak do tego wszystkiego podchodzi. Po tym, co w tym sezonie się wydarzyło, stwierdzam, że jest to nieprofesjonalne podejście - komentuje w rozmowie z Interia Sport Piotr Markuszewski.

Ekspert pochwalił za to Jepsena Jensena. Duńczyk, obok Benjamina Cooka, był największym objawieniem w całej PGE Ekstralidze. Czy były zawodnik GKM-u jest spokojny o to, że jeden z liderów utrzyma tak wystrzałową formę? - Zależy od jego podejścia. W zeszłym roku sam mówił, że bardzo mocny chce wrócić do PGE Ekstraligi, zainwestować w sprzęt i być jak najlepszym. Zrobił to. Mam nadzieję, że teraz też zainwestował i sprzęt będzie bardzo dobrze jechał - podkreślił Markuszewski. Reklama

Co ciekawe, już w inauguracyjnej kolejce Doyle pojedzie przeciwko grudziądzanom. Mecz pomiędzy Włókniarzem a GKM-em jest zaplanowany na 11 kwietnia w Częstochowie.

Jason Doyle. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jason Doyle / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński