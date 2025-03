Niespodzianka w polskiej lidze. Znany klub tłumaczy transfer "bratanka legendy"

Żużel. Transfer Bastiana Pedersena. Start Gniezno tłumaczy

Pedersen junior na pozycji U24 ma rywalizować z bardziej doświadczonym Szwedem, Casperem Henrikssonem. Co ciekawe, bratanek trzykrotnego mistrza świata mógł trafić do Gniezna już w sezonie 2024. O tym w rozmowie z portalem polskizuzel.pl wspomniał Radosław Majewski. - To zawodnik, którym interesowaliśmy się już w ubiegłym sezonie, kiedy była potrzeba wzmocnienia naszej drużyny. Wówczas nie udało się zgrać kalendarza startów Duńczyka z terminami meczów Startu w KLŻ - wyznał dyrektor i rzecznik prasowy klubu.



Zamiast Pedersena wtedy do Startu przeszedł Villads Nagel, który nadchodzące zmagania spędzi w szeregach ligowego rywala gnieźnian, Polonii Piła. - Choć temat Bastiana upadł, to zostawiliśmy sobie furtkę do powrotu do rozmów na sezon 2025 - podkreślił przedstawiciel Startu.