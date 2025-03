Mistrz świata zaskakuje. Już wszystko jasne, kipią z radości

Zmarzlik dał jasny sygnał całej reszcie, kolejki chętnych po silniki

Wybuchła głośna afera, Fricke dostał zakaz

Oni natomiast tłumaczyli się tym, że w ten sposób muszą dbać o własny interes . Klient zamawiając silnik u innego tunera może sprzedać jego nowinki. W grze są bardzo duże pieniądze, jeden silnik potrafi kosztować nawet 40 tysięcy złotych. Nikt nie może sobie pozwolić na utratę pozycji, przez co czasem dochodzi do takich sytuacji.

Mają obawy, Anglik może szybko pożałować

Wracając jednak do Johnsa, to zawodnicy z jego warsztatu już brylują i to na tle poważnych rywali. Najlepszym przykładem jest Chris Holder, który niedawno w Manchesterze zajął drugie miejsce. Holder to stały klient i to właśnie na jego sprzęcie zdobywał mistrzostwo świata w 2012 roku. Teraz ma poprowadzić INNPRO ROW Rybnik do utrzymania w PGE Ekstralidze. Kibice już zacierają ręce i pokładają w nim wielkie nadzieje.