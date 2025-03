Smutek w rodzinie Andriejewych w Miami. Nie dojdzie do starcia z Madison Keys

Mirra Andriejewa wygrała WTA 1000 w Dubaju, wygrała teraz WTA 1000 w Indian Wells. Dwukrotnie pokonała Igę Świątek i Jelenę Rybakinę, dołożyła do tego "skalp" Aryny Sabalenki. I tenisowi eksperci już widzą ją jako przyszłą numer "jeden" na świecie, co wcale nie musi być tak odległe w czasie. Wszystko zależy od występów nastolatki w turniejach Wielkiego Szlema, które - nie licząc zeszłorocznego Roland Garros - nie toczyły się po jej myśli. No i pod koniec kwietnia, gdy skończy 18 lat, będzie mogła już sobie dowolnie dobierać turniejowy kalendarz, bo do tej pory miała jednak pewne ograniczenia, wynikające z jej wieku.

Reklama