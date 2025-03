Polak aresztowany we Włoszech, karabinierzy wpadli do hotelu. Przyjechał na mecz Skorupskiego

Główny bohater artykułu dostępnego na "ilrestodelcarlino.it" na co dzień mieszka co prawda w Niemczech, ale posiada polskie obywatelstwo. Chyba za nic w świecie nie spodziewał się on, że wyprawa do Włoch sprawi mu aż tyle stresu. Na kilkanaście godzin przed spotkaniem pomiędzy Bologną a Lazio do jego pokoju wtargnęli karabinierzy. Mieli oni jasny cel - doprowadzenie poszukiwanego do aresztu. Dlaczego? Nasz rodak zapracował sobie na europejski nakaz aresztowania.

