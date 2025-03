Nick Kyrgios odbił się od dna w Miami. Nie tylko ataki na Świątek. I tu jest polski wątek

Nick Kyrgios to prawdziwy skandalista w świecie współczesnego tenisa. Australijski zawodnik znany jest z wyrażania swoich opinii, które bardzo często uderzają w innych zawodników. Koronnym przykładem jest tutaj Iga Świątek, która nie tak dawno temu została nazwana przez niego "czystą zawodniczką", co oczywiście miało nieść ze sobą znaczenie pejoratywne. Wówczas podpiął się on pod zamieszanie, związane z wykryciem niedozwolonej substancji w ciele raszynianki, co później okazało się wyłącznie nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, związanym z przyjmowanymi przez nią lekami. Kyrgios odniósł się jednocześnie do rzekomych "niesportowych" zachowań zawodniczki na korcie.

