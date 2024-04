Dziwny przypadek Polaka, aż trudno uwierzyć. Krążą już różne teorie

Tak tłumaczy się Zengota

W FOGO Unii Leszno kręcą jednak głowami i mówią, że to nie to, bo jednak ewidentnie widać, że Zengota w drugiej fazie zawodów jest wolniejszy, że jego motocykl nie jest tak szybki jak na początku meczu. I to nie może mieć żadnego związku z błędami, lecz po prostu z mechaniką, a raczej oddziaływaniem warunków atmosferycznych i torowych na silnik.

To potrafi zrobić z silnikiem tor i temperatura

Zengota i Johns muszą jakoś rozwiązać ten problem

Silniki dla Zengoty robi Peter Johns. To są dobre silniki. Anglik kiedyś był mistrzem swojej profesji, liderem na liście tunerów. Ostatnio jego notowania spadły. Zaszkodził mu brexit , który utrudnił przesyłkę silników do serwisu i miał też wpływ na podniesienie cen.

Niewielu znaczących klientów zostało z Johnsem. Dla Zengoty to jednak akurat dobra wiadomość, bo dzięki temu Anglik ma dla niego więcej czasu. Wygląda jednak na to, że panowie muszą teraz poświęcić więcej czasu na to, by znaleźć jakąś optymalną regulację na drugą część meczu, zmieniające się warunki i brak wody.