Koszmarna kraksa mistrza świata, trener Polaków reaguje. Domaga się zmian

Czy da się uchronić zawodników?

Kilka lat temu głośno było o pomyśle inż. Tomasza Muszalskiego z Bydgoszczy, który wymyślił coś, co mogłoby po prostu ograniczyć do minimum skutki wypadków. O tym pomyśle wspominał Krzysztof Cegielski. Widziałem ten upadek, choć nie z takiej perspektywy, która pozwoliłaby go dobrze ocenić - mieliśmy takie ujęcie, jakie mieliśmy. Nie wiem, czy dziś ktoś byłby w stanie zaprojektować system, pod którym się podpisze i powie, że w każdej sytuacji odpowiednio skonstruowana i zamontowana banda uchroni zawodnika w każdym wypadku. Pewnie nie - mówi Rafał Dobrucki.

„Tor w Krośnie jest narażony”

Tor w Krośnie jest najdłuższym w całej Polsce. Jego długość wynosi 396 metrów, co powoduje, że prędkości podczas wejściu w łuk są gigantyczne. To sprawia, że energia kinetyczna podczas upadku jest o wiele większa, niż na krótszych torach. Wielu kibiców zastanawia się, da się zrobić coś, by uniknąć ewentualnych urazów.



- Każdy wypadek jest inny, więc trudno jednoznacznie stwierdzić, że gdyby coś wyglądało inaczej, udałoby się uniknąć tej czy innej kontuzji. Na pewno cały czas trzeba nad tym pracować. Kolejne upadki pokazują, że być może powinniśmy - a nawet musimy - coś zmienić. Tor w Krośnie jest dodatkowo narażony na ciężkie upadki, ponieważ to najdłuższy tor w Polsce. Dłuższy dojazd do łuku oznacza większą prędkość, a im większa prędkość, tym tor staje się wbrew pozorom coraz węższy - oznajmia.