Najpierw poważna choroba, a teraz to. Afera z polską mistrzynią w roli głównej

Agnieszka Rylik z długami? Wierzycielki pojawiły się w "Interwencji"

Inna, pani Magda, wspominała, że "znajomość z gwiazdą" kosztowała ją około 2700 zł. "I kiedy w końcu poirytowana powiedziałam, że skoro nie ma na życie, to dobrze by było, gdyby się wzięła za pracę jak każdy z nas, to jej się to nie spodobało i znajomość się urwała, a dług został" - mówiła w "Interwencji". Pani Magda twierdziła, że próbowała nawet zablokować zrzutkę dla Rylik, ale ta nie była bezpośrednio organizowana przez byłą sportsmenkę, a przez stowarzyszenie, co zamykało sprawę.