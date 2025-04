Sztab Białorusinki świętował w jednej z restauracji. Postanowiono odegrać skecz, o którym jest głośno. Pojawił się na TikToku znanego nowojorskiego komika, Arisa Yeagera, pseudonim "The European Kid" (Europejskie Dziecko). Pariodiuje on styl życia i zachowania bogatych młodych obywateli krajów Starego Kontynentu. W pewnym momencie podszedł do stolika liderki rankingu WTA i zażądał wyjścia z lokalu zarówno tenisistki, jak i jej współpracowników. Całość oczywiście była wyreżyserowana. Poniżej prezentujemy część wypowiedzi ze scenki.

Aryna Sabalenka odegrała scenkę w Miami. "Uspokój się"

Yeager: Nie jesteście jedynymi, którzy czekają na swój stolik...

Sabalenka: Uspokój się. Dlaczego przyszedłeś do tego konkretnego stolika?

Yeager: (zwracając się do kelnerów) Zakończcie to. Ludzie, nie chcę być niegrzeczny. Inni ludzie czekają na ten stolik...

Georgios Frangulis, partner Sabalenki: Czy zdajesz sobie sprawę, z kim rozmawiasz? Czy wiesz, kim on jest? Jest królową Miami, tenisistką numer jeden na świecie.

Yeager: Nie obchodzi mnie, kto to jest. Tak tylko mówię. Zapytałem tylko, czy możesz się pospieszyć.

Frangoulis: Pracujesz tu?

Yeager: Nie, ale znam właściciela. Może wyjść i zająć ten stół.

Pracowniczka restauracji: (do Yeagera): W czym mogę panu pomóc?

Yager: Mówiłem im tylko, że muszą przyspieszyć. Czekam na ten konkretny stolik.