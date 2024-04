Chciał odmówić trenerowi w kluczowym momencie. Ten postawił sprawę jasno

Wygrał cztery starty na pięć, ale niewiele to dało

To wszystko może martwić, tym bardziej że Vaculik jeździ na silnikach Ryszarda Kowalskiego. Kilka dni temu pisaliśmy, że pół żużlowej Polski jedyną nadzieję na obniżkę formy Orlen Oil Motoru Lublin widzi w tym, że jak się zrobi cieplej, jak przyjdą upały, to silniki Kowalskiego przestaną szybko jechać. - A ja mam inną teorię. Ja uważam, że jak się zrobi cieplej, to one będą szybsze niż teraz - polemizuje Chomski.

"On sam zdaje sobie z tego sprawę", mówi Chomski o Vaculiku

- A co do Martina, to faktycznie nie jest on jeszcze w formie. On sam zdaje sobie z tego sprawę - przyznaje szkoleniowiec, dodając, iż wie, co jest grane. - Po pierwsze zmieniliśmy sposób przygotowania toru i Vaculik, podobnie jak inni, potrzebuje czasu, żeby nauczyć się na nim jeździć. Po drugie Martin po prostu jest typem, który wolną się rozkręca i potrzebuje czasu, żeby się rozjeździć.