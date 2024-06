Cztery wygrane z rzędu. To było kluczem

Kiedy Krono-Plast Włókniarz dołował i nie potrafił wygrać meczu, mówiono, że to przez Maksyma Drabika i że jak on się przebudzi, to będzie lepiej. No i Drabik się przebudził, a Włókniarz od razu wskoczył do czwórki po… czterech wygranych z rzędu. Za odrodzenie Drabika odpowiada Michał Marmuszewski, tuner z Lublina, który robi silniki w garażu na stadionie mistrza Polski Orlen Oil Motoru. To on dał Drabikowi sprzęt, na którym ten wreszcie czuje się szybki i jest skuteczny.