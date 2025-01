3 miliony rocznie w błoto. Dlatego wzięli najdroższego trenera polskiej ligi

W Stali Gorzów nie dogadał się z jednego powodu

Prezes Krono-Plast Włókniarza Częstochowa Michał Świącik tylko na to czekał . Na szczęście dla niego wcześniej upadła opcja przenosin Staszewskiego do ebut.pl Stali Gorzów. Tam bardzo go chcieli, ale tajemnicą poliszynela jest, że Staszewski nie chciał być w jednym sztabie z Piotrem Świstem. I to pomimo tego, że są rodziną. Poza tym Stal nie miała możliwości, by skupić się na dograniu tego transferu, bo musi się koncentrować na spłacie zadłużenia.

Włókniarz wyrzuca 3 miliony rocznie w błoto. Dlatego go potrzebowali

Najdroższy trener z drużyną zbudowaną za miliony

Dołożenie trenera za 300 tysięcy rocznie do drużyny zbudowanej za miliony, to brzmi dumnie. To nie jest jednak tak, że prezes Świącik nie ma co zrobić z kasą. Te 300 tysięcy, to inwestycja w talent Staszewskiego do pracy z juniorami. W Arged Malesie mieliśmy ostatnio wysyp zdolnych nastolatków. Najdalej z nich zaszedł Jakub Krawczyk, który rok temu dostał angaż w Betard Sparcie Wrocław i zdobył złoto w finale Speedway of Nations 2.