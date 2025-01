Kusiła Golloba. Polka z listy milionerów da pieniądze na Biało-Czerwonych

- Z ogromną radością dzielimy się informacją, że od 2025 roku, Marma Polskie Folie została sponsorem generalnym Żużlowej Reprezentacji Polski . To dla nas zaszczyt wspierać drużynę narodową i uczestniczyć w jej sukcesach, dostarczając kibicom niezapomnianych emocji - mówi szefowa firmy Marta Półtorak.

Marta Półtorak pilnie strzeże swojego majątku

Półtorak próżno szukać w zestawieniach najbogatszych Polaków, bo pilnie strzeże swojego majątku. Zrezygnowała nawet ze zdobytego mandatu radnej sejmiku, bo w innym razie musiałaby wypełnić oświadczenie majątkowe. Kiedy nowiny24.pl tworzyły listę milionerów z Podkarpacia, to redaktorzy zauważyli jedynie, że Półtorak, gdyby tylko chciała, znalazłaby się na liście tygodnika "Wprost" .

Przez dekadę Marta Półtorak trzęsła żużlem. Uratowała Stal Rzeszów

Jedno jest pewne, właścicielka Millenium Hall, przez dekadę trzęsła polskim żużlem i ma swoje zasługi. To dzięki jej zaangażowaniu Stal Rzeszów podniosła się z kolan na początku XXI wieku. Weszła do klubu przypadkiem, jako jeden ze sponsorów (kiedyś w rozmowie z Interią przyznała, że negocjując umowę, celowo zawyżyła warunki, żeby Stal ich nie przyjęła), ale bardzo szybko okazało się, że jeśli nie da od siebie 100 procent, to Rzeszów zniknie z żużlowej mapie.