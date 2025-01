Polskie kluby zacierają ręce. To będzie złoty strzał

Uporządkujmy. Tarnów leży w Małopolsce, a Rzeszów i Krosno na Podkarpaciu. Mecze pomiędzy zespołami z tych miast śmiało możemy nazwać "derbami", ze względu na niewielką odległość. Rywalizacja Unii ze Stalą w żużlowym żargonie nazywana jest "Derbami Południa". Głośno o niej było zwłaszcza, gdy kluby z Tarnowa i Rzeszowa startowały razem w PGE Ekstralidze i celowały nawet w miejsca na podium (Unia to przecież trzykrotny Drużynowy Mistrz Polski). Spójrzmy sami na odległość. Reklama

Tarnów - Rzeszów = 86,5 km

Rzeszów - Krosno = 55,5 km

Krosno - Tarnów = 77,5 km

Żużel. Mecze derbowe. Nawet Falubaz i Stal dzieli większa odległość

Najbardziej prestiżowe żużlowe derby, to mecze ebut.pl Stali Gorzów ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Rywalizacja elektryzuje kibiców, rozgrzewa ich do czerwoności. Cała Polska - analizując terminarz - rozpoczyna od sprawdzenia terminów Derbów Ziemi Lubuskiej. A przecież Gorzów i Zieloną Górą dzieli aż 112 kilometrów. To dużo, patrząc na wyżej przedstawione odległości.

Zapytaliśmy działaczy z Rzeszowa, Krosna i Tarnowa o derbową rywalizację. Wszyscy się cieszą, że po wielu latach wszystkie trzy drużyny wystartują w tej samej lidze. W kilku ostatnich dekadach mijały się w drzwiach, życie łączyło maksymalnie dwa zespoły. Teraz będą trzy. Korzyści są spore. W Rzeszowie do dziś wspominają doskonale widowisko stworzone przez kibiców Stali i Wilków w poprzednim sezonie.



Wówczas do Rzeszowa zawitało duże grono kibiców z Krosna i Stadion Miejski przy ulicy Hetmańskiej wypełniono z całości (11 547 miejsc). To było święto żużla, nie mniej emocji było w Krośnie. Co ciekawe, w Rzeszowie wygrały Wilki, a Krośnie wygrała Stal. Śmiało z góry można założyć, że te mecze będą cieszyć się największym zainteresowaniem, może obok wizyt "papierowych" faworytów, a więc Fogo Unii Leszno i Abramczyk Polonii Bydgoszcz.

Żużel. Prezesi Kamil Góral i Michał Drymajło już budują napięcie

Niedawno Kamil Góral (prezes Unii Tarnów) zaczepił w mediach społecznościowych Michała Drymajło (prezesa Stali Rzeszów). - Z racji roli beniaminka, potraktujemy was ulgowo - do 44 - napisał Góral. Na odpowiedź Drymajło nie trzeba było długo czekać. - Trzymam za słowo. Jak zrobicie 40 punktów, to będziemy fetować wasz sukces - odpowiedział na zaczepkę kolegi po fachu. Dyskusja oczywiście miała charakter żartobliwy, prezesi w prywatnych mediach społecznościowych nie uciekają od dyskusji. Można nawet odnieść wrażenie, że lubią dyskutować z kibicami, co - rzecz jasna - stawia ich w korzystnym świetle.

Terminy meczów:

Autona Unia Tarnów - Texom Stal Rzeszów (4. kolejka - 18 maja)

Cellfast Wilki Krosno - Autona Unia Tarnów (5. kolejka - 22 maja)

Cellfast Wilki Krosno - Texom Stal Rzeszów (7. kolejka - 14 czerwca)

Texom Stal Rzeszów - Cellfast Wilki Krosno (8. kolejka - 21 czerwca)

Autona Unia Tarnów - Cellfast Wilki Krosno (10. kolejka - 5 lipca)

Texom Stal Rzeszów - Autona Unia Tarnów (11. kolejka - 10 lipca)

Stadion Stali Rzeszów / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Kibice Wilków Krosno. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński