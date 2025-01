PZPN już zawarł porozumienie z dyrekcją Stadionu Śląskiego i rozważa, by tam organizować teraz mecze kadry. Na razie umowa została podpisana jedynie przez władze chorzowskiego obiektu, a PZPN czeka. Najpewniej liczy na to, że operator PGE Narodowego jednak zrezygnuje z podwyżki za wynajem obiektu.

PZPN miałby zapłacić 1,9 miliona złotych za wynajęcie PGE Narodowego

Dla PZM cała zabawa na PGE Narodowym zaczyna się od 1,9 miliona złotych

Ułożenie żużlowego toru na PGE Narodowym kosztuje 1,5 miliona złotych

W PZPN burzą się, gdy padają sugestie, że mieliby płacić za położenie sztucznej nawierzchni na czas meczu. PZM za ułożenie czasowego toru na zawody żużlowe płaci i to niemałe pieniądze. 1,5 miliona to takie minimum.

2,5 i 1,5 już daje nam 4 miliony. Koszty wyżywienia dla VIP-ów szacowane są na minimum pół miliona. Do tego dochodzi 700-800 tysięcy złotych opłaty za ochronę. Na tym jednak wydatki się nie kończą. PZM musi też zapłacić za licencję za zakup praw do organizacji DPŚ, a to kolejne 2,5 miliona.

Koszty żużlowej imprezy w stolicy sięgają 10 milionów

W przypadku organizacji żużla w stolicy problemem są osoby funkcyjne niezbędne do przeprowadzenia zawodów, ale nie tylko. PZM i Ekstraliga zatrudniają ludzi z żużlowych miast i przywożą ich na kilka dni do stolicy. To też są koszty. Podmioty, które mają organizować DPŚ mówią wprost, że jak zapłacą 9 milionów, to będą skakać z radości, ale najpewniej skończy się na 10 i niemalże zerowych zyskach. PZM robi DPŚ na PGE Narodowym, żeby wypromować żużel.