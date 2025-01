Zawrzało wśród kibiców. Nie zostawili na nich suchej nitki

- Przed nami jeszcze wiele wyzwań, którym musimy sprostać. Kolejnym krokiem jest m.in. przygotowanie wszystkich formalności do sprzedaży akcji dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Stal Gorzów przygotowuje się także do sezonu 2025 i organizacji SGP w Gorzowie. Teraz czas na nową Stal! - mówi Dariusz Wróbel, prezes ebut.pl Stali.

Szybka kontra kibiców, "Nie wy spłaciliście!"

Po tym komunikacie zawrzało. Część kibiców słusznie zauważyło, że to miasto, dzięki podatnikom uratowało Stal. Gdyby nie zdecydowano się na zakup akcji o wartości 2,5 miliona złotych, to nie ujrzelibyśmy ich w PGE Ekstralidze. - Nie wy spłaciliście, tylko mieszkańcy. Zero pociągnięcia do odpowiedzialności, rączki umyte, oczy ludzi zamydlone - pisze jeden z fanów.

Powody ogromnego zadłużenia, chcą głów sprawców

Teraz Stal musi się postarać o wypożyczenie Huberta Jabłońskiego, bo niedługo się okaże, że drużyna nie będzie miała kim rozegrać meczu (potrzeba min. 5 zawodników, ale wyglądałoby to komicznie). Unia Leszno nie zamierza iść klubowi z Gorzowa na rękę i schodzić z ceny. W zespole brakuje także zawodnika do lat 24. Wszystko wskazuje na to, że Oskar Paluch i Jabłoński (jeśli dojdzie do wypożyczenia) będą startowali co najmniej 5 razy w każdym spotkaniu.