Polka blisko kolejnego medalu mistrzostw świata. Zadecydowało 0,04 sekundy

- Na pewno powtórzenie takiego wyniku i to jeszcze po porodzie, to jest coś niesamowitego. Niezmiernie się z tego cieszę. Zasłużyłam sobie chyba na ten medal, bo miałam bardzo dobry sezon, a zwłaszcza jego początek. Miałam naprawdę wielki apetyt na ten medal. Chyba pierwszy raz płakałam z radości. Emocje puściły. Ten medal dedykuję całej mojej rodzinie. Rodzicom, teściom, mężowi, córce. Oni wszyscy mi pomogli w tym, by spełniło się moje marzenie o powrocie na deskę. Bez nich to by się nie udało - mówiła w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii.

Reklama