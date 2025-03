Motor Lublin znów to zrobi. Będzie "rewia mody” za 100 tysięcy

Czy to się komuś podoba, czy nie, Orlen Oil Motor Lublin wyznacza trendy. Wszyscy oniemieli , kiedy kilka lat temu drużyna przyszła na Galę PGE Ekstraligi w garniturach zaprojektowanych przez Macieja Zienia i Occhiello. Pisały o tym modowe żurnale. Żużel pojawił się w Men’s Health i specjalistycznych portalach. Już wtedy kibice "Koziołków" prosili, żeby znany projektant zajął się też kevlarami.

Prezes Motoru Lublin szykuje coś wystrzałowego

Kiedy kilka tygodni temu Bartosz Zmarzlik wyjechał na tor w "skórze" zamiast kevlaru, to jego brat Paweł tłumaczył, że to testy przed nowym sezonem, swego rodzaju eksperyment. Okazuje się jednak, że sprawa ma drugie dno , bo już za chwilę nie tylko Zmarzlik będzie miał ten nowy, efektowny strój.

To będzie kosztowało, ale Motor Lublin będzie miał najładniejszą drużynę w Polsce

Oczywiście wszystko ma swoją cenę . Strój z kevlaru dla jednego zawodnika można mieć nawet i za 5 tysięcy. Jeden komplet ze "skóry" to 10 tysięcy, czyli dwa razy więcej. Ubranie całej drużyny będzie kosztować blisko 100 tysięcy. Przy dwóch kompletach (domowym i wyjazdowym), wyjdzie prawie 200 tysięcy.

Prezesi Bogdanki LUK: To jest coś historycznego dla klubu i miasta

Wszyscy będą Motorowi Lublin zazdrościć

Z całego obrotu sprawy cieszy się szef światowego żużla Armando Castagna. On jest gorącym orędownikiem powrotu "skór". Złośliwi mówią, że chodzi mu o interes włoskich producentów. Nie zmienia to faktu, że skórzany kombinezon jest jednak bezpieczniejszych. Kiedyś zrezygnowano z niego na korzyść kevlaru i mnóstwa ochraniaczy, ale technologia poszła do przodu. Dziś zrobienie lekkiej skóry nie stanowi problemu.