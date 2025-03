Thomas Bach reaguje na skandal w skokach. Potrzeba pilnych działań

Nie wiedzieć czemu, Norwegowie otrzymali czas do poniedziałku (ostatni konkurs odbył się w sobotę), by dopiero wtedy pod nakazem dostarczyć Międzynarodowej Federacji Narciarskiej swoje kombinezony, co już dawało pole do nieprawidłowości. Na szczęście kolejne decyzje po tej początkowej, dyskwalifikującej Mariusa Lindvika i odbierającej mu srebrny medal oraz piątego Johanna Andre Forfanga , pod niesłabnącą presją opinii publicznej i samego środowiska zaczęły zapadać.