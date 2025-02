Złożył rezygnację po 34 latach. Nadchodzi wielka zmiana dla olimpizmu

- W moim wieku nie jestem już najlepszym kapitanem i potrzebujemy nowych liderów na tej łodzi. Proszę o uszanowanie mojej decyzji i jestem głęboko przekonany, że leży to w najlepszym interesie naszego ruchu olimpijskiego - powiedział 10 sierpnia pod koniec 142. sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jego przewodniczący Thomas Bach, ogłaszając odejście ze stanowiska. Ma już 71 lat, a od 12 pełnił tę najważniejszą funkcję. Grupa działaczy sugerowała zmianę przepisów, by poszerzyć limit kadencji, ale Niemiec doszedł do wniosku, że nadszedł czas na zmianę pokoleniową.

