Rosyjscy sportowcy na zimowych igrzyskach olimpijskich? FIS odpowiada

Od samego początku inwazji na Ukrainę Rosjanie mierzą się ze skutkami decyzji Władimira Putina. Jednym z takich skutków jest wykluczenie wielu rosyjskich sportowców, którzy w wyniku nałożonych sankcji nie są dopuszczani do udziału w międzynarodowych zawodach. Niektórzy z nich mogli jednak dopatrzeć się swego rodzaju "światełka w tunelu", a to za sprawą słów Thomasa Bacha. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który po 34 latach piastowania stanowiska złożył rezygnację, zasugerował, aby poszczególne federacje rozważyły umożliwienie sportowcom z Rosji i Białorusi wzięcia udziału w turniejach kwalifikacyjnych do nadchodzących zimowych igrzysk olimpijskich.

Reklama