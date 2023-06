Kuriozalne wykluczenie z Rolanda Garrosa. Płacz dziecka, rozpacz tenisistek

Do bardzo nietypowych scen doszło we wczesne niedzielne popołudnie w czasie deblowego meczu Rolanda Garrosa między parą Bouzkova/ Soribes Tormo a duetem Kato/ Sutjiadi. Japonka Miyu Kato w pewnym momencie postanowiła podbić piłkę rakietą w stronę jednej z dziewczynek obsługujących kort (w założeniu chciała wykonać tylko swoiste podanie), ale ta nie zorientowała się w sytuacji i została uderzona w okolice głowy. Koniec końców doszło do... dyskwalifikacji zawodniczki z "Kraju Kwitnącej Wiśni" i jej kompanki.