Marcin Bułka znów to zrobił. Co za popis Polaka, spektakularna parada przy karnym

Marcin Bułka w poprzednim sezonie francuskiej Ligue 1 był być może najlepszym jej bramkarzem. Z pewnością należał także do czołowych zawodników grających na tej pozycji w Europie. Tę niesamowitą markę zbudował sobie dzięki umiejętnościom bronienia rzutów karnych, co stało się wręcz jego wizytówką.

Do zatrzymywanych "jedenastek" Bułka dołożył jeszcze kolejne, często wręcz spektakularne parady. To wszystko sprawiło, że o przyszłości Polaka minionego lata mówiło się bardzo dużo, co więcej Bułkę łączono z naprawdę wielkimi ekipami. Pojawiał się bowiem Manchester United, Inter Mediolan, czy nawet FC Barcelona.