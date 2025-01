Jedyna, która pokonała Madison Keys. Rewelacja sezonu, półfinał bez straty seta

Aryna Sabalenka przegrała w Melbourne z Madison Keys, Keys przegrała w Auckland z Clarą Tauson, Tauson zaś uległa Sabalence w Melbourne. To je łączy, wszystkie przegrały po zaledwie jednym spotkaniu w obecnym sezonie, do tego grona można dołączyć jeszcze Coco Gauff, ograną w ćwierćfinale AO przez Paulę Badosę. Wydawać by się mogło, że Dunka nie pasuje do tego grona, zna ją pewnie niewielu fanów sportu, spoza świata tenisa.

Reklama