Nikomu się to jeszcze nie udało, Świątek może być pierwsza. Trudny warunek

Świątek zawitała już do Indian Wells. Polka w ubiegłym roku pokonała w finale Marię Sakkari i cieszyła się z kolejnego zwycięskiego turnieju w 2024 roku. Póki co początek tego sezonu wygląda dla niej słodko-gorzko. Z jednej strony osiągnęła najlepszy wynik w Australian Open w karierze, z drugiej wciąż nie może poradzić sobie z niektórymi rywalkami, co pokazały turnieje w Dausze i Dubaju.

Iga Świątek dokona tego jako pierwsza na świecie?

Iga Świątek pod dużą presją

W Indian Wells Świątek będzie broniła triumfu z ubiegłego roku - to oznacza, że na szali znalazło się aż 1000 punktów z rankingu WTA . Aryna Sabalenka w poprzednim sezonie dotarła do 1/8 finału, może więc czuć się bardziej komfortowo pod kątem bronienia punktowego dorobku.

Co jednak ważne - ten sukces nie musi Świątek uciec. Jeśli nie w tym roku, to w kolejnych - jak na razie wygląda na to, że w kontekście trzeciego triumfu w Indian Wells nie ma wielkiej konkurencji. Najważniejsze, by skupiła się na swojej dobrej grze i mentalnym przygotowaniu. Kibice liczą na to, że w kalifornijskich rozgrywkach pokaże się z jak najlepszej strony.