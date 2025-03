Nie milkną wciąż echa awantury, do jakiej doszło w sobotę pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim i Donaldem Trumpem. Prezydent Stanów Zjednoczonych wdał się w kłótnie z prezydentem Ukrainy , a w dalszej konsekwencji rozmowy dotyczące porozumienia ws. ukraińskich surowców zakończył się fiaskiem. Politycy nie doszli do porozumienia, a umowa nie została podpisana.

Wałujew zareagował na awanturę w Białym Domu. Usyk "stracił" pas mistrzowski

Głos ws. scysji prezydentów zdążyło już zabrać wielu sportowców, w tym m.in. Władimir Kliczko. Mer Kijowa zwrócił się wprost do Amerykanów, przypominając, kto rozpętał wojnę pomiędzy Ukrainą i Rosją . W kontrze do niego wypowiedzieć się postanowił były wybitny pięściarz, Nikołaj Wałujew. Rosjanin zażartował sobie z prezydenta Ukrainy.

Deputowany Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej zwrócił szczególną uwagę opinii publicznej na to, co Zełenski postanowił zabrać ze sobą do "Białego Domu". Mowa o pasie mistrzowskim WBC Ołeksandra Usyka. Według Wałujewa ten "stracił go" już na rzecz Trumpa.