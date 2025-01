Sabalenka straciła serwis, później zrobiło się 3:5. Niemoc Aryny, jakiej dawno nie było

Aryna Sabalenka rozpoczęła tegoroczną edycję Australian Open od dość pewnej wygranej w meczu przeciwko Sloane Stephens. Więcej emocji pojawiło się podczas starcia Białorusinki z Jessiką Bouzas Maneiro. Tam reprezentantka Hiszpanii prowadziła już nawet 5:2 w drugim secie i była blisko doprowadzenia do decydującej partii. W kluczowym momencie tenisistka z Mińska zdołała jednak zgarnąć pięć gemów z rzędu i zamknąć pojedynek w dwóch odsłonach. Reklama

Bardzo ciekawie zapowiadała się także rywalizacja liderki rankingu WTA z młodą Clarą Tauson. Dunka na otwarcie wyeliminowała pogromczynię Igi Świątek z ubiegłego roku, czyli Lindę Noskovą, a potem w pewnym stylu uporała się z Tatjaną Marią. 22-latka jeszcze nigdy nie miała okazji, by zmierzyć się w starciu z Aryną. Dzisiejszy pojedynek dostarczył sporo emocji i przebiegał według scenariusza, którego ciężko się było spodziewać. Zwłaszcza pod kątem utrzymywania swojego serwisu.

Problemy Sabalenki z serwisem na starcie. Trudny test dla Białorusinki

Sabalenka słabo weszła w spotkanie. Co prawda wygrała pierwszy punkt przy swoim podaniu, ale głównie dzięki zaskakującej pomyłce Tauson. Kolejne cztery akcje powędrowały już jednak na konto Clary i doszło do przełamania już na samym starcie. Po chwili Aryna zdołała odrobić stratę i mieliśmy 1:1. To nie był koniec festiwalu breaków. Dunka wypracowała sobie kolejną szansę. Posłała kapitalny return w samą linię, który zaskoczył Białorusinkę. Znów zobaczyliśmy niżej notowaną tenisistkę na prowadzeniu. Młodsza z zawodniczek miała świetną okazję na potwierdzenie przewagi. Prowadziła 40-0 przy własnym serwisie, ale w kluczowym momencie zabrakło jej pierwszego podania. Na tablicy wyników ponownie pokazał nam się remis. Reklama

Liderka rankingu wciąż miała jednak problem z wypracowanie sobie przewagi przy serwisie. Nie funkcjonował on na takim poziomie, jak to zazwyczaj potrafi u Sabalenki. Zdecydowanie lepiej radziła sobie w gemach przy podaniu rywalki. Niemoc trwała także przez kolejne minuty, a pierwszą zawodniczką, która utrzymała serwis, okazała się Tauson. Dunka dokonała tej sztuki w ósmym gemie i wyszła na prowadzenie 5:3. Po chwili to samo uczyniła Aryna, ale przy dziesiątym rozdaniu to Clara miała okazję zamykać partię. Dunka nie wykorzystała jednak dogodnej okazji, mimo wyniku 30-15. Przegrała trzy akcje z rzędu i doszło do wyrównania na 5:5.

26-latka zaczęła wchodzić na wyższe obroty, po chwili pewnie utrzymała serwis do zera i wyszła na pierwsze prowadzenie w meczu. W dwunastym gemie wypracowała sobie aż cztery okazje na zamknięcie seta. Wtedy Tauson uruchamiała jednak swoją najlepszą grę. Dunka obroniła każdą z szans przeciwniczki i ostatecznie doprowadziła do tie-breaka. Białorusinka rozpoczęła go doskonale, miała już 4-1. Mimo to Clara zdołała jeszcze wrócić do gry, wyszła nawet na prowadzenie 5-4. Najważniejsze trzy punkty premierowej odsłony trafiły jednak na konto Sabalenki. Najpierw zawahała się młodsza z tenisistek, a potem Aryna wzięła sprawy w swoje ręce. Kapitalny return, a potem akcja przy swoim serwisie dały jej wygraną 7:6(5). Reklama

Białorusinka chciała pójść za ciosem. Przystąpiła do ataku już w pierwszym gemie, próbując wykorzystać fakt, że rywalka miała prawo odczuwać rozczarowanie po boleśnie przegranym secie. Nie udało się wykorzystać żadnego z trzech break pointów, ale na kolejne okazje nie musiała zbyt długo czekać. Kolejne szanse nadeszły w trzecim rozdaniu. Tym razem zamieniła ostatnią z dwóch okazji na pierwsze prowadzenie w drugiej partii. Tauson wpadła w lekki kryzys, a Sabalenka budowała pewność siebie.

Clara zdołała jeszcze się podnieść. Od stanu 1:3 0-30 z własnej perspektywy, doprowadziła nawet do dwóch break pointów na 3:3. Mimo to Aryna nie dopuściła przeciwniczki do wyrównania i powróciła do dwugemowej różnicy. Im dłużej trwało spotkanie, tym wydawało się, że rośnie przewaga liderki od strony fizycznej. Tauson nie poddawała się jednak i w ósmym gemie dość nieoczekiwanie odrobiła stratę breaka. Dunka nie poszła za ciosem, mimo aż siedmiu okazji na 5:4.

Po chwili Białorusinka obroniła dwie okazje na przełamanie powrotne i zapewniła sobie zwycięstwo 7:6(5), 6:4, triumfując po 2 godzinach i 6 minutach rywalizacji. Dzięki temu 26-latka zameldowała się w czwartej rundzie Australian Open, gdzie zagra z Magdaleną Fręch lub Mirrą Andriejewą. Białorusinka wciąż pozostaje w grze o trzeci z rzędu tytuł w Melbourne oraz miejsce na szczycie rankingu WTA po rozgrywkach w stolicy stanu Wiktoria.

