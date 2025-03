Świątek w Indian Wells, a Sabalenka już po meczu. Wielkoszlemowa mistrzyni pokonana

Iga Świątek już dawno rozpoczęła przygotowywania do rywalizacji w Indian Wells, gdzie powalczy o obronę tytułu mistrzowskiego. Polka w ubiegłym roku triumfowała w Kalifornia, pokonując w finale Marię Sakkari. Konkurencja będzie wyjątkowo mocna. Poza Polką nie zabraknie w Indian Wells także Aryny Sabalenki, Coco Gauff, czy Jeleny Rybakiny.

Z imprezy w Hollywood "prosto" na kort. Sabalenka już po meczu w Kalifornii

Widać było, że tenisistki dobrze bawią się na korcie, a atmosfera wśród zgromadzonej licznie publiczności była wyjątkowa. A i mecz należał do tych z gatunku dość zaciętych. Obie zawodniczki posyłały wiele zagrań w same narożniki kortu, nie podejmując zbędnego ryzyka w postaci zbierania się do rozpaczliwej obrony. Tym sposobem widzowie obejrzeli dynamiczne i ofensywne starcie.