Kibice są oszukiwani w trakcie skoków? Polski trener ujawnia prawdę

Rundę finałową w skokach kobiet na skoczni normalnej rozpoczęto z 19. belki, a zakończono na 16. Pojawiło się pytanie, jaki był cel decyzji dotyczących zmieniania w czasie konkursu belek na coraz niższe i zaczynanie z tak wysokiego pułapu. W programie "Trzecia Seria" zapytano o to Marcina Bachledę.

Skoki narciarskie. Kibice są oszukiwani?

"Ten konkurs rozpoczął się z belki tak wysokiej, że Nika Prevc uzyskiwałaby z niej odległości porównywalne do tych na skoczni dużej i prawdopodobnie się połamała. Czy to jest oszukiwanie skoczkiń, że są lepsze, niż są w rzeczywistości te z pierwszymi numerami, dawanie im tak wysokiej belki na start konkursu, czy to jest oszukiwanie widza, że tam jest tak zacięta rywalizacja między zawodniczkami, bo przecież cała czterdziestka ląduje w podobnym miejscu?" - pytali Bachledę dziennikarze TVP.