Kontrowersyjna Rosjanka w obozie Świątek. Stanowczy apel do WTA. "Nie ma wiele czasu"

Tenis nie należy do najłatwiejszych sportów . Mecze potrafią trwać czasem po ponad trzy godziny, a ponadto życia głównym bohaterom nie ułatwiają osoby sprawujące pieczę nad ATP oraz WTA. Chodzi o napięty terminarz, przez który czołówka ma naprawdę niewiele czasu na odpoczynek. Nic więc dziwnego, że co jakiś czas tenisiści wszczynają alarm, wprost apelując o rozważenie zmian mających na celu zadbanie o zdrowie zawodników. W sprawie wypowiadała się w przeszłości Iga Świątek, lecz jej starania na razie nie przyniosły większego skutku.

"Oczywiście nie jest to nasza decyzja, ale uważam, że mamy zbyt wiele turniejów w trakcie sezonu. To nie skończy się dobrze. To wszystko sprawia, że tenis nie jest już dla nas taki przyjemny. (...) Oczywiście, kocham grać w różnych miejscach na świecie, ale jest to naprawdę wyczerpujące. Uważam, że większość zawodniczek z touru powie to samo" - mówiła podopieczna Wima Fissette’a na jednej z konferencji prasowych w 2024 roku.