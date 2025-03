Legenda tenisa uderza w Trumpa. Zauważyła ten gest i nie wytrzymała

Chris Evert dosadnie po zachowaniu Donalda Trumpa wobec Wołodymyra Zełenskiego. "Mam granicę"

Zachowanie Donalda Trumpa i J.D. Vance’a wywołało ogromne poruszenie na całym świecie, a liderzy europejskich krajów skrytykowali Amerykanów, okazując wsparcie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Od komentarzy nie powstrzymały się również znane postacie ze świata sportu. W dosadnych słowach polityczny skandal skomentował były gwiazdor NBA, Marcin Gortat. "Nie mogę uwierzyć w to, co się stało! Nie mogę opisać swojego gniewu i rozczarowania! Po raz pierwszy w życiu zablokuję możliwość komentowania pod postem, bo nie mogę znieść tych dwóch ludzi w Ameryce! Nie chcę w przyszłości żałować tego, co chcę w tym momencie powiedzieć! Do wszystkich dzielnych ukraińskich żołnierzy, jesteśmy z WAMI! Europa jest z WAMI!" - przekazał w mediach społecznościowych.