Flick zmienił zdanie ws. Lewandowskiego. FC Barcelona ogłasza, niespodzianka przed meczem

Trener stara się regularnie dawać kapitanowi reprezentacji Polski czas na odpoczynek, często ściągając go z boiska przed końcem. Niemiec zdaje sobie sprawę z tego, że "Lewy" w sierpniu skończy 37 lat, a metryki nie da się oszukać, chociaż snajper znajduje się w znakomitej formie fizycznej.

Hansi Flick znów zaskoczył. Jest decyzja ws. Lewandowskiego, spora zmiana w składzie

Przed rywalizacją z Realem Sociedad do Barcelony dotarły wspaniałe wieści. Real Madryt przegrał z Realem Betis, wobec czego to Atletico wskoczyło na fotel lidera. "Duma Katalonii" stanęła za to przed okazją na odskoczenie "Królewskim" w tabeli. Przed spotkaniem spekulowano, że Flick znów planuje wiele rotacji, które mają dotknąć każdej formacji, poza bramkarzem.