Z 1:3 na 6:3 Polaka z sensacyjnym pogromcą Nadala. Koniec nastąpił 58 minut później

McDonald jest o niecały rok starszy od Polaka, ale w starciach ze światową czołówką osiągnął znacznie więcej od niego. Przede wszystkim dwa lata temu ograł w drugiej rundzie Australian Open Rafaela Nadala , wtedy rozstawionego w Melbourne z jedynką, ale w rankingu ATP mającego "dwójkę". Hiszpan cierpiał już w trakcie tego spotkania, pomagał mu lekarz, ale dotrwał do końca. A później zniknął na cały rok.

Challenger ATP 100 w Sin Diego. Kamil Majchrzak grał o finał z pogromcą Rafaela Nadala

Kilkanaście miesięcy później to jednak Polak był w San Diego rozstawiony, ho w rankingu ATP sąsiadował z McDonaldem.

Rok temu Majchrzak w tym czasie grał z dziką kartą w najmniejszym challengerze ATP (50) w Kigali - wygrał wtedy w Rwandzie, skasował 50 punktów. Teraz awans do finału w Kalifornii sprawiłby, że z rankingu nic by mu nie ubyło. A gdyby wygrał tytuł w San Diego, dorzuciłby jeszcze dodatkowe 50 punktów - i awansował w okolice 108. pozycji. Potrzebowałby już naprawdę niewiele, by po ponad dwóch latach znów znaleźć się w tenisowej elicie.