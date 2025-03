Nagły zwrot po czerwonej kartce. Polskie starcie gigantów jednak rozstrzygnięte

Od lat nie było takiej sytuacji, by Orlen Wisła Płock przyjechał do Kielc jako faworyt "Świętej Wojny". Świetna postawa mistrzów Polski w Lidze Mistrzów, zapaść Industrii w tych rozgrywkach, kontuzja Igora Karacicia - to wszystko jednak wskazywało na gości. Rywalizacja dwóch eksportowych ekip o prymat w Orlen Superlidze wielokrotnie wymykała się jednak spod logicznych rozważań. I teraz też przez większość czasu prowadzili mistrzowie Polski z Płocka, ale w ostatnim kwadransie to się zmieniło. Industria wygrała 25:24 (12:13).