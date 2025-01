Historyczna rywalka Świątek z US Open wróciła po 860 dniach. I wyrzuciła nr 1

Serbska tenisistka Ivana Jorović była jedną z najlepszych juniorek, numerem jeden w rankingu ITF, finalistką French Open. Wejście w dorosłą karierę też miała obiecujące, aż - będąc w najlepszej setce - dostała potworne lanie w US Open od Igi Świątek, która wówczas debiutowała w tym turnieju. Nie wróciła już do tamtej dyspozycji, we wrześniu 2022 roku zagrała ostatni mecz i zniknęła ze sportu. A teraz znów się w nim nagle pojawiła. I od razu w Egipcie pokonała zawodniczkę rozstawioną z jedynką.