Wielki powrót, a teraz takie wieści. Łukasz Piszczek łączony z Ekstraklasą

Temat wrócił przy okazji powrotu Piszczka do LKS-u Goczałkowic-Zdrój, w którym się wychowywał . W sobotę 66-krotny reprezentant Polski wystąpił w barwach 3-ligowej drużyny , a jego zespół miał spore problemy w rywalizacji ze Stalą Brzeg. Ostatecznie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, a cegiełkę do czystego konta dołożył 39-latek.

Piszczek w Ekstraklasie? Padł temat objęcia utytułowanego klubu

- Znacie Łukasza Piszczka i wicie, jak on analitycznie podchodzi do podjęcia każdej decyzji. Jak zostawał ekspertem Viaplay, to rozmawiał ze mną, co drugi dzień, by wszystkie za i przeciw musiał sobie rozważyć. Mam wrażenie, że on nie brałby zespołu w środku sezonu, broniącego się przed spadkiem. Wolałby objąć coś od 1 lipca - skomentował.