Wyjątkowy gość na meczu Świątek. Przyłapali go na trybunach

Iga Świątek jak burza przeszła przez drugą rundę turnieju WTA 1000 w Miami i pokonała Caroline Garcię 6:2, 7:5. W kolejnym etapie rywalizacji Polka nie radziła sobie jednak już tak dobrze. W meczu z Elise Mertens już na samym starcie pojawiły się problemy. O mały włos wiceliderka światowego rankingu nie przegrała pierwszego seta. W tie-breaku jednak w pełni się zmotywowała i wyszła na prowadzenie. W drugim secie nasza tenisistka poruszała się na korcie już nieco pewniej, wciąż jednak nie pokazywała tenisa na tak wysokim poziomie, do jakiego przyzwyczaiła nas w ostatnich latach. Mimo to udało jej się wygrać pojedynek z Belgijką 7:6(2), 6:1 i awansować do ⅛ finału turnieju WTA 1000 w Miami.

