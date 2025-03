Linette nie dała szans Rosjance. Potem wyznała o Radwańskiej. "Mogłaby to robić"

Wiele wskazuje na to, że Magda Linette osiągnie w Miami najlepszy wynik w obecnie trwającym sezonie . Polka dobrym stylu awansowała do trzeciej rundy, pokonując po drodze dwie Rosjanki i to bez straty seta . Oba mecze miały zresztą bliźniaczo podobny przebieg. Z Anastazją Pawluczenkową oraz Jekateriną Aleksandrową poznanianka straciła po osiem gemów.

U boku doświadczonej zawodniczki w Miami znajduje się Agnieszka Radwańska. Obie panie rozpoczęły współpracę całkiem niedawno i jak widać są już pierwsze pozytywne efekty. To właśnie o popularnej "Isi" co nieco poopowiadała Magda Linette tuż po uporaniu się z Jekateriną Aleksandrową . Słowa zawodniczki z Wielkopolski zacytowała Polska Agencja Prasowa.

Magda Linette znów świętuje. To też zasługa Radwańskiej, współpraca kwitnie

Dołączenie Agnieszki Radwańskiej do teamu Magdy Linette ma też pozytywne efekty nie tylko biorąc pod uwagę aspekty sportowe, o czym otwarcie przyznała idąca jak burza w Stanach Zjednoczonych sportsmenka. "Bardzo dużo rozmawiamy. Udziela mi się jej spokój i logiczne, bezemocjonalne podejście do gry. Pokazuje mi tenisowy świat z innej strony i to jest bardzo fajne. Ona rozumie moje emocje i nie ocenia mnie, a przecież mogłaby to robić" - podsumowała.