We wcześniejszych fazach turnieju Magda Linette i Sofia Kenin radziły sobie na kortach w Hobart wręcz koncertowo. Do półfinału dotarły bez straty seta, pokonując najpierw Oksanę Kałasznikową i Qianhui Tang, a następnie polską tenisistkę Katarzynę Piter grającą w duecie z Włoszką Angelicą Moratelli. I wydawało się, że później będą w stanie pójść za ciosem.

Niestety, tak się nie stanie. Polsko-amerykańska para ostatecznie nie zagra o tytuł. Na oficjalnym portalu WTA w drabince turnieju w Hobart widnieje informacja mówiąca o walkowerze na korzyść Moniki Niculescu i Fanny Stollar. Rumunka i Węgierka mogą więc cieszyć się z awansu do finału bez konieczności rozgrywania meczu półfinałowego.

Tenis: WTA Hobart. Magda Linette i Sofia Kenin oddały mecz walkowerem