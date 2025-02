6:1 w meczu Magdy Linette z mistrzynią Wimbledonu. Koniec po 71 minutach

Zmagania rangi "500" w Abu Zabi to pierwszy z trzech przystanków w kobiecym kalendarzu tenisowym podczas lutego tournee po Bliskim Wschodzie. W tej imprezie nie startuje co prawda Iga Świątek, ale możemy zobaczyć w akcji inne Polki z szerokiej czołówki rankingu WTA - Magdalenę Fręch i Magdę Linette. Obie zgłosiły się do singla, a ponadto poznanianka zdecydowała się także na udział w deblu. 32-latka skomponowała duet z Sofią Kenin - mistrzynią Australian Open 2020 w grze pojedynczej. Reklama

W dzisiejszej potyczce w ramach pierwszej rundy stanęły do walki przeciwko parze Laura Samson/Marketa Vondrousova. Szerszej publiczności zdecydowanie lepiej znana jest druga z Czeszek, która triumfowała w singlu na Wimbledonie w 2023 roku. Tak się jednak składa, że podczas tamtej edycji swój sukces święciła także Samson. Młoda zawodniczka wygrywała wówczas juniorski turniej w grze podwójnej, w duecie z Aleną Kovackovą. Mimo sukcesów tenisistek naszych południowych sąsiadów, to Polka i Amerykanka przystępowały do rywalizacji w roli faworytek. Kort zweryfikował jednak przedmeczowe założenia.

Magda Linette i Sofia Kenin przegrały w pierwszej rundzie debla podczas WTA 500 w Abu Zabi

Początek poniedziałkowego pojedynku nie wskazywał na aż takie problemy Linette i Kenin. Po tym, jak udało się obronić break pointa w gemie otwarcia, po chwili polsko-amerykański duet doprowadził do pierwszego przełamania. Od stanu 15-40 Magda i Sofia zgarnęły trzy akcje z rzędu i wyszły na dwugemowe prowadzenie. Mimo dobrego początku nie zdołały jednak potwierdzić przewagi. Po chwili rywalki odrobiły stratę, a w piątym gemie miały nawet trzy szanse na 3:2. Wówczas udało się oddalić zagrożenie i para Linette/Kenin znów znalazła się z przodu. Reklama

W ósmym gemie doszło do decydującego punktu, a to oznaczało piłkę na 5:3 dla faworytek. Reprezentantki Czech wyszły jednak z opresji i po chwili same wywalczyły przełamanie po trzeciej okazji. Później Samson i Vondrousova pewnie wyserwowały sobie wygraną w pierwszym secie rezultatem 6:4.

Druga odsłona spotkania rozpoczęła się nieźle dla Magdy i Sofii, gdyż utrzymały własne podanie, ale w następnych minutach zupełnie dały się zdominować przeciwniczkom. Czeszki gromadziły kolejne gemy z rzędu. Nawet w szóstym rozdaniu, gdy Linette i Kenin miały trzy szanse na drugie "oczko", polsko-amerykański team nie potrafił tego wykorzystać. Reprezentantki naszych południowych sąsiadów nie oddały już ani jednego gema do końca rywalizacji. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Laury i Markety 6:4, 6:1 po zaledwie 71 minutach gry.

Taki rezultat oznacza, że Magda Linette pożegnała się już z deblowymi rozgrywkami w Abu Zabi i aktualnie pozostał jej tylko występ w singlu. We wtorek powalczy o awans do drugiej rundy z Renatą Zarazuą. Zawodniczka z Meksyku dobrze prezentuje się w ostatnich tygodniach, a to zapowiada niełatwe starcie dla poznanianki.

Reklama

Reklama Madison Keys pokonuje Igę Świątek i melduje się w finale Australian Open. Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Magda Linette / DAVID GRAY/AFP / AFP

Sofia Kenin / BERTRAND GUAY / AFP