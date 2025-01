Dominacja w meczu Huberta Hurkacza na Australian Open. Doszło do udanego rewanżu

Już pierwsze czwartkowe mecze przyniosły nam dwa spotkania z udziałem reprezentantów Polski. 30 minut przed Igą Świątek na kort wyszedł Hubert Hurkacz, by rywalizować z Miomirem Kecmanoviciem o awans do trzeciej rundy Australian Open. Serb zrewanżował się wrocławianinowi za porażkę poniesioną w sezonie 2023 w Toronto. Zawodnik z Bałkanów nie dość, że triumfował niespodziewanie, to jeszcze zupełnie zdominował naszego tenisistę. Wynik 6:4, 6:4, 6:2 mówi sam za siebie.