Świątek w ćwierćfinale, a tu pilny komunikat ws. Hurkacza. Już jasne, Polak poza turniejem

Poznaliśmy kadrę na Puchar Davisa. Polacy do Tbilisi bez Hurkacza

W dniach 31 stycznia - 1 lutego reprezentacja Polski powalczy o miejsce w Grupie Światowej I, która stanowi bezpośrednie zaplecze elity. Zmagania w Tbilisi prawdopodobnie w singlu rozpocznie lider kadry, Kamil Majchrzak. Jako "dwójki" można spodziewać się Maksa Kaśnikowskiego. To właśnie ta dwójka prawdopodobnie zostanie do rywalizacji 31 stycznia z Gruzją.

Polacy zajmują 41. pozycję w rankingu drużyn narodowych prowadzonym przez Międzynarodową Federację Tenisową. Gospodarze plasują się aż 20 miejsc niżej. Stawka jest mimo to wysoka - zwycięzcy zagrają we wrześniu w Grupie Światowej I. Będzie to szansa na uzyskanie prawa gry w kwalifikacjach do finałowego turnieju Davis Cup w 2026 roku.