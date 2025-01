Pudzianowski odpuścił listopadową galę XTB KSW 100. Jak sam twierdził, nie miał odpowiednich możliwości na to, by porządnie przygotować się do startu. Mimo chęci i szumnej zapowiedzi powrotu, jego plan się nie ziścił i ostatecznie kibice obeszli się smakiem. Niebawem może jednak dojść do hitowego pojedynku.

Mariusz Pudzianowski zmierzy się z Mariuszem Wachem?

Mariusz Wach został zapytany w "Super Expressie" o ewentualną walkę z Mariuszem Pudzianowskim. Na początku pięściarz zaznaczył, że MMA to nie jego bajka i zapewne nie miałby większych szans, ale nie mógł powiedzieć, że nie został skuszony taką propozycją. "Nie aspiruję do bicia się o jakieś tam tytuły w MMA, jednak dla samego nazwiska pewnie bym się skusił. Oczywiście jeśli w ogóle by się pojawiła taka propozycja. Ale jeśli by się pojawiła, to myślę, że z szefami KSW szybko byśmy dopięli szczegóły" - mówił. Reklama

Reklama Mariusz Pudzianowski przed występem w programie Ninja Warrior Polska. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Pudzianowski niemal od razu zareagował i zamieścił w sieci wpis, w którym przybliżył sylwetkę Wacha, fragment artykułu "Super Expressu" oraz swoją odpowiedź. "Ale na zasadach MMA. Imienniku! Lubię to!" - podkreślił. Może się jednak okazać, że walka przesunie się w czasie. Podczas ostatniego treningu Pudzianowski był zawiedziony swoimi postępami.

Mariusz Pudzianowski dzielnie ćwiczy, ale wciąż brakuje

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Pudzianowski podzielił się nagraniem po treningu. Były najsilniejszy człowiek świata widział, że tego dnia zrobił to, co miał zrobić, ale efekt nie należał do oczekiwanych. "Robota zrobiona. Poboksowane, pokopane. Bułki mi spadają... Nie ma centymetra" - zamartwiał się zawodnik MMA.

Pudzianowskiemu wciąż brakuje siły. Z ostatniej walki zrezygnował właśnie przez brak odpowiedniego przygotowania. Możliwe jednak, że KSW postara się wyznaczyć taki termin na pojedynek, który pozwoliłby na to, by gwiazdor wrócił do formy. Oby stało się to jak najszybciej, bo na to liczą fani MMA. Reklama

Mariusz Pudzianowski / Polsat Sport