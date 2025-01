Sabalenka nie jest liderką. Najnowsze zestawienie nie pozostawia złudzeń, 754 pkt różnicy

Już wcześniej stało się jednak jasne, że Białorusinka pozostanie liderką rankingu WTA po zakończeniu zmagań w stolicy stanu Wiktoria. To efekt wygranej tenisistki z USA w półfinałowym starciu z Igą Świątek. Przewaga zawodniczki z Mińska nie będzie jednak zbyt duża. W najnowszym zestawieniu różnica między 26-latką i Polką wyniesie zaledwie 186 pkt. To oznacza, że przy bardzo sprzyjających okolicznościach pojawia się cień nadziei dla raszynianki na to, by w najbliższych tygodniach nawiązać rywalizację o pozycję numer jeden w kobiecym tenisie.